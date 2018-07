¿Cuándo debuta el delantero Mauricio Affonso?

El enmascarado del gol en Alianza tiene nombre y apellido: Mauricio Affonso, el reciente refuerzo uruguayo que lució un protector para cubrir su tabique operado, volvió al ruedo.

El “9” hizo trabajos con balón, participó del entrenamiento y va quedando listo de a poco para su estreno cuando los íntimos reciban a Cantolao, el próximo 2 de agosto en Matute.

El charrúa es la renovada esperanza de gol de Pablo Bengoechea, el puesto que le cuida Alejandro Hohberg y Luis “Cachito” Ramírez, compañeros que cumplen últimamente la función de falso “9”.



Pero ex Peñarol no es el único que debutaría, pues el lateral Roberto Villamarín, quien probó suerte en Atlas de México, también se perfila como alternativa en el once que ensaya el DT. Además, los futbolistas Janio Pósito y Mario Velarde, atacante y volante, respectivamente, superan sus lesiones que lo marginaron de los últimos dos encuentros.

Mientras que Christian Adrianzén, el otro fichaje, recién podrá lucir la piel blanquiazul cuando se inicie el Clausura, pues jugó por Sport Rosario en el Apertura.