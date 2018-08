¡LO ÚLTIMO! Universitario se pronunció sobre el interés por Mauricio Pinilla

Para nadie es un secreto que Universitario carece de un delantero de área, un '9' de jerarquía que todo lo que toque lo convierta en gol, por ende en las últimas horas el nombre del experimentado delantero chileno Mauricio Pinilla fue relacionado con el cuadro de Ate.

El atacante 'mapocho' guarda una estrecha relación con el estratega 'merengue' Nicolás Córdova, de quien se dice se encargaría de traerlo para convertirse en el referente de área que necesita la 'U'.

Sin embargo, todo no pasaría de un simple rumor, pues en estos momentos no está dentro de las posibilidades de Universitario pagar un elevado sueldo como el del ex delantero del Cagliari y Genoa de Italia, según manifestó Francisco Gonzales, gerente del club.

“Nos encantaría contratar a un jugador como Pinilla, pero no hay nada. No está en nuestra realidad, completamente fuera de nuestro presupuesto. Nosotros tenemos una prohibición de contratar jugadores este 2018 y aunque nos levantarán la sanción, no tendríamos dinero para tenerlo" señaló Gonzales en conversación con La Cuarta de Chile.

Como se sabe Universitario arrastra todavía la sanción de no poder contratar jugadores y aunque existen grandes posibilidades de que la sanción quede sin efecto en los próximos días, en la dirigencia no planean cometer 'locuras' con el tema de los refuerzos.

De momento se sabe que la prioridad pasa por contratar un zaguero, un volante central y un delantero, pero todo dentro de un presupuesto razonable para un club en una delicada situación.