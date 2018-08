Pablo Bengoechea confirmó el interés de Alianza Lima por Beto da Silva

Pablo Bengoechea habló en la conferencia de prensa previa a lo que será el encuentro ante Universitario de Deportes este sábado por el Torneo Apertura. El clásico será un termómetro para los 'pupilos' del estratega uruguayo y está confiado en sacar un buen resultado. Habló sobre el interés de Beto da Silva, pero también lamentó la ausencia de Carlos Ascues.

"Sabía que Ascues tenía una cláusula de salida, pero me enteré el mismo jueves. Al igual que a Araujo le deseo lo mejor y la idea es que dejen bien parado al futbolista peruano en el extranjero. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Yo había planificado equipos para cada partido y Ascues iba a jugar el clásico, pero bueno, toca cambiar un poco. Definiremos esto en la tarde. Estamos muy bien preparados", fueron las palabras sobre el 'Patrón' por parte de 'El Profesor'.

La posibilidad de que Beto da Silva llegue a Alianza Lima es real y solo faltaría cerrar el acuerdo económico. "Beto es un muy buen futbolista. En enero nos enteramos que podía venir y nos interesamos. Si llega a concretarse ahora, será bienvenido. Es importante tener jugadores que hayan integrado el último proceso de la selección peruana". Sobre Joel Sánchez también habló, pero dejó en claro que no lo pidieron en ningún momento. "Todo jugador que ha sido de selección pensamos que sería un buen refuerzo porque es un jugador probado y caería bien en el equipo. No lo hemos pedido".

Pablo Bengoechea sabe que Universitario de Deportes no la pasa nada bien en el Descentralizado y no le preocupa ni la actitud ni sacrificio que puedan hacer porque cree que Alianza Lima es mejor que todos en ese aspecto. Sin embargo, pone la mirada atenta en lo que pueda suceder en el partido de mañana. "A los muchachos les digo que en actitud y sacrificio nadie nos puede ganar, eso no preocupa. En el partido preocupa la capacidad futbolística, marcar, definir, etc. Hay que jugar al fútbol".

El uruguayo reveló que esta tarde se definirá la lista de 18 jugadores que estarán concentrados para el encuentro de mañana ante su clásico rival. "Para mañana no contamos ni con Gonzalo Godoy ni con Mario Velarde. Ambos por lesión. Los demás están a la orden y hoy en la tarde definiremos los 18 que estarán en lista".