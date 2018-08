Emanuel Herrera habló sobre lo que pasó en Huanta con periodista de Gol Perú [VIDEO]

Emanuel Herrera está tranquilo por lo que viene pasando deportivamente con Sporting Cristal. El último domingo, anotó el único gol de los 'cerveceros' en Huanta con el que consiguieron los tres puntos. Los 'celestes' se afianzaron en el primer lugar del campeonato y, si se dan ciertos resultados, mañana puede ser campeón del Torneo Apertura.

Al final del encuentro entre Cristal y Ayacucho en la ciudad de Huanta un periodista de Gol Perú lo estaba entrevistando. Emanuel Herrera daba su respuesta y el reportero interviene, dice "gracias", se da media vuelta e inmediatamente se fue. Dejó al goleador del Descentralizado 2018 hablando solo. Sobre esto, habló hoy el delantero argentino.

"Está todo bien. Yo lo tomé con gracia porque me di cuenta que le habían dado una indicación por interno. Me escribieron varios amigos, pero les expliqué que no fue a propósito", confesó el argentino. Emanuel Herrera entiende entonces que todo fue sin querer y solo atinó a reírse y guardar el momento como una anécdota más en el fútbol.

Sobre los objetivos que tiene asegura que lo quiere ganar todo y seguirá trabajando para que eso suceda. "Lo importante es que el equipo gane y yo aportaré mi máximo esfuerzo. En mi puesto me toca hacer los goles, pero mis compañeros crean las situaciones que sirven para ganar", aseguró.

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal recibe en casa a Sport Huancayo por el Torneo Apertura

"Queremos revancha en la Copa Libertadores. Nos dolió cómo quedamos eliminados ante Lanús cuando merecimos más. Trato de moverme para ser habilitado por mis compañeros. Tengo grandes jugadores al lado que me hacen más fácil mi labor", cerró Emanuel Herrera a las cámaras de Gol Perú.

AQUÍ LA ANÉCDOTA DE EMANUEL HERRERA CON PERIODISTA EN HUANTA