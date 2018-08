¡El “Profe” los pide! Da Silva y Joel Sánchez en planes de Alianza Lima

Alianza Lima pugna por un delantero más en su lucha por el título. El preferido -por ser del agrado de Pablo Bengoechea- es el peruano Beto Da Silva; sin embargo, un uruguayo con el visto bueno del técnico está esperando el llamado de Perú.

Da Silva, en charla con la dirigencia, agradeció el interés y afirmó que reforzar al equipo sería un orgullo. No obstante, el ex atacante del Argentinos Juniors explicó que retomará la negociación si es que no continúa en el extranjero. Su prioridad es seguir afuera.

Los íntimos comprendieron al futbolista y acordaron recibir noticias para este viernes. Al jugador ya se le dijo cuánto ganará mensualmente (en Argentinos Juniors su sueldo era US$ 35 mil), por ello, cuando vuelva, tendrá solo que firmar el contrato. Da Silva, vale precisar, pertenece al Gremio de Porto Alegre hasta el año 2020. Si el jugador da el sí, Alianza y Gremio tendrán que acordar su préstamo inmediato.

Ya en Lima Joel Sánchez está pronto a sorprender con su presencia en Matute, estadio donde hace ocho años emocionó a la gente con sus jugadas fuera de libreto. No pertenece más al Tigres de México y esa situación hará que la gestión se resuelva “al toque”.