Alexander Callens sobre Perú: "Debo tener paciencia y llegará mi momento en la selección" [VIDEO]

El central del New York City, Alexander Callens, se refirió a una posible convocatoria para la selección peruana, por parte de Ricardo Gareca, a fin de que pueda disputar los dos encuentros amistosos ante Holanda y Alemania en septiembre del presente año.

"Siempre he tenido la esperanza de entrar en la selección, en todo momento he trabajado al 100% para llegar ahí. Pero todo ya es decisión del entrenador y hay que respetarla, seguiré trabajando para que mi momento llegue para luego darlo todo y ver si me sigue tocando la suerte", señaló en una entrevista a ESPN.

El futbolista de 26 años es el peruano en el exterior con mayor regularidad: ha disputado 24 encuentros y ha anotado un gol en la presente temporada de la Major League Soccer.

"Uno siempre quiere ser elegido para representar a su país y el mejor. Me queda la espina pero esto es así, con todos los futbolistas que hay en Perú esta vez no me tocó a mí. Tengo que tener paciencia y llegará mi momento en la selección", detalló.

Finalmente, el ex elemento del Sport Boys, explicó el buen momento que viene pasando vistiendo la casaquilla celeste.

"Estoy muy contento aquí, desde que llegué me han acogido muy bien. A nivel de trabajo estoy jugando todos los partidos y eso para un futbolista es lo principal, estar con ritmo y compitiendo. Tanto dentro como fuera del campo tengo que aprender de la gente de experiencia, ellos me aconsejan y tengo que reflejar lo que ellos me dicen en la cancha", finiquitó.

EL DATO

Alexander Callens debutó con la selección peruana el 17 de abril de 2014 en el empate 0-0 ante México.