Germán Denis fue presentado en Universitario: ¡Empiecen A REZAR!

La primera impresión que dio apenas cruzó la sala de conferencias del hotel Sonesta fue positiva. Es un tipo “canchero” -como dirían en su natal Lomas de Zamora, a casi veinte kilómetros de Buenos Aires- propio de quien se hizo una megaestrella en el fútbol italiano a lo largo de ocho temporadas. Germán Denis, a los 36 años y con más de 130 goles en su haber, no está para pintarle pajaritos a nadie.

Agregó: “Aquí no hay un Messi, ni un Maradona y tampoco un Ronaldo. Por ende, los salvadores seremos todos, sí, el equipo...”. El “Tanque”, como se le conoce, se deshizo rápido de las presiones.

“No puedo prometer una cantidad de goles pero sí demostraré todo mi esfuerzo para convertir todos los tantos que se puedan. Espero devolver pronto la confianza que la ‘U’ ha depositado en mí. Trataré de dar una mano para dejar al equipo en lo más alto posible al final del campeonato”.

PUEDES VER: Juan Diego Gutiérrez habló sobre posible vuelta a a Universitario

¿Cuál fue el conducto regular que lo trajo a la “U”? “En mi país saben lo que significa este equipo. Tuve ofertas pero quería un reto nuevo, distinto, por ello no dudé en venir. Además, el técnico me conoció en Italia, él me convenció y eso me incentivó a tomar la propuesta”.