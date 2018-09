¡Nos dio el sí! Emanuel Herrera aceptó que le gustaría jugar por la Selección Peruana

Hoy es el máximo goleador del torneo peruano en la versión 2018, destacando y marcando cada vez que tiene la oportunidad de ejecutar al portero rival. Un delantero que viene complaciendo a la fanaticada del Sporting Cristal en el Descentralizado y con dos títulos de cajón: Torneo de Verano / Torneo Apertura.

Por eso mismo, Emanuel Herrera muchas veces es relacionado en comentarios con una posible convocatoria de la selección peruana, debido a que tiene un alto rendimiento y no le esconde a los retos según cuenta. Pero ¿en verdad le gustaría ser peruano y jugar por la 'blanquirroja'?

El diario Comercio tuvo la oportunidad de conversar con Emanuel Herrera y le hizo la consulta respectiva: "Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haré. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección", estableciendo una dura conexión de una vez por todas, con el presente ideal que vive en Sporting Cristal y lo que sería jugar por la Selección Peruana de Fútbol.

Además, explicó que la relación de felicidad que tiene con su actual club, planteándose quedarse por un buen rato más: "Yo tengo contrato todavía y estoy contento aquí. Me siento muy emocionado. Tengo un montón de cosas y estoy tranquilo. Cristal es una gran institución, de los mejores donde el estado. Aunque no lo he pensado, sí me gustaría retirarme aquí".

Finalmente, una de las chances para ejecutar una buena carrera es la competencia que ha tenido donde fue dice Herrera, por eso jugar en Argentina, Chile, Francia, México y Ecuador ha servido para ser hoy el delantero de altísimo nivel. Aunque él solo quiere 'Campeonar con Cristal, jugar por la selección peruana y llegar lejos en la Libertadores del próximo año', sin más ni menos, queda esperar qué dice Ricardo Gareca.

EL DATO:

Emanuel Herrera lleva 28 goles en todo el año con la camiseta de Sporting Cristal.