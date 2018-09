Gonzalo Godoy: "Me encantaría jugar por la Selección Peruana"

Gonzalo Godoy, el zaguero uruguayo que se disfraza a veces de 9 para darle alegría a los hinchas de Alianza Lima, lleva año y medio en Perú y está contento, por ello a futuro no duda en adquirir la nacionalidad como otros extranjeros que hoy actúan en la actual temporada.

¿Te gustaría seguir muchos años en el fútbol peruano?

- Acá estoy cómodo, si puedo quedarme en Alianza yo encantado porque es el club más grande del Perú, el club que me abrió las puertas en este país y estoy sumamente agradecido.

¿Adquirirías la nacionalidad como lo hizo tu paisano Gabriel Costa que ahora por su labor en Cristal se vocea para selección?

- Sí, obvio. Si sigo me gustaría nacionalizarme. “Gaby” (Costa) está haciendo buena carrera, está jugando bien, lo estamos sufriendo en Cristal, es voceado a la selección... ¿A quién no le gustaría jugar por la selección? yo feliz. Si me dicen: nacionalizate que vas a jugar por Perú, yo respondo ¡dónde firmo! jajaja.

Ahí sí la vas a tener peleada porque hay buenos centrales.

- Claro. Santamaría, Rodríguez, el mismo Miguel (Araujo). Tienen buena selección y los que están tienen para dos mundiales más, hay Perú para rato...

¿Por qué te nacionalizarías?

- Porque desde un comienzo acá me hicieron sentir bien. El peruano es cálido, amable y servicial. Uno nunca sabe lo que pueda pasar a futuro. Igual, vamos con calma, mi meta a corto plazo es ganar el Clausura.