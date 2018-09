Alberto Rodríguez habló sobre cuándo debutará con Universitario

Es consciente de que no se encuentra en ritmo futbolístico, pero físicamente sí lo está, por eso mismo aguarda el visto bueno del profesor Nicolás Córdova para hacer su reestreno con Universitario. Alberto Rodríguez, flamante refuerzo crema, espera poder jugar el próximo martes (8:00 p.m.) ante UTC en el Estadio Nacional por la fecha 2 del Torneo Clausura.

"Futbolísticamente no he tenido competencia, pero me siento bien ya que he estado trabajando en La Videna, ya dependerá del 'profe' si quiere contar conmigo ante UTC", expresó el 'Mudo' en conferencia de prensa.

El zaguero de la Selección Peruana indicó que la 'U' tiene la obligación de ganar todos los partidos que restan de acá al final de la temporada. "Más allá de si me toca estar o no, la obligación es ganar. El equipo me ha recibido bien, tengo que prepararme de la mejor manera para llegar al partido. Tenemos que ir partido a partido y afrontarlo como si fueran finales. La obligación que tiene la 'U' es ganar en cualquier cancha, más de local", comentó.

Sobre La Blanquirroja, el ex Junior, indicó: "Le deseo lo mejor a mis compañeros, no me toca estar porque no he estado compitiendo, pero les deseo que les vaya bien. Obviamente se espera volver, primero tengo que hacer las cosas bien acá y luego ya se verá".

EL DATO

Alberto Rodríguez firmó con Universitario hasta finales del 2018.