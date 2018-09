La advertencia de Pablo Bengoechea para el duelo entre Alianza Lima vs Cristal [VIDEO]

¡Apunta al clásico! El estadio Alejandro Villanueva será escenario del partido más atractivo de la tercera jornada del Torneo Clausura, y es que, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal, en uno de los clásicos peruanos, por lo que, Pablo Bengoechea alista su mejor artillería para enfrentar al club que abasteció más elementos en la última convocatoria de la Selección Peruana.

"En Alianza Lima nos estamos preparando para enfrentar al mejor Sporting Cristal, ya con todos sus seleccionados. Intentaremos que su potencial no esté a tope. Somos un equipo que se hace fuerte en casa", enfatizó el DT ‘blanquiazul’ en conferencia de prensa.

La condición de local será una ventaja que el estratega uruguayo no piensa desaprovechar, y es que, el objetivo del equipo ‘grone’ es sumar puntos y confianza para poder pelear la el título del Torneo Clausura.

“El ánimo esta al tope. Siempre cuando llega esta clase de partidos el ambiente es otro. Cuando Alianza jugó con estadio lleno, fue favorable para nosotros. Sabemos jugar y somos muy fuertes en casa. Tenemos esperanzas de sumar una victoria en un partido muy difícil”, sentenció.

En cuanto al once que medirá fuerzas frente a los ‘cerveceros’, Pablo Bengoechea no quiso dar detalles. “No acostumbro a dar el equipo, Kevín Quevedo está en la lista de concentrados. Leao Butrón aporta cuando le toca jugar y cuando no lo hace, me gusta tener jugadores importantes en duelos claves”, sentenció.

EL DATO

Con un partido menos, Alianza Lima ocupa el sexto puesto con 30 puntos en la Tabla General.