Gustazo Zevallos: "Alianza Lima cumple la ley al pie de la letra, no sé si los demás lo hagan"

Gustavo Zevallos después del partido que terminó siendo un empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal por 2-2, lamentó que se suspenda el día de ayer el partido entre íntimos y celestes. Criticando todo lo sucedido pero también recalcando que los hinchas del cuadro 'blanquiazul' siempre cumplen las reglas.

"A nosotros nos ha costado construir una relación con nuestros hinchas y que ellos respeten los acuerdos de la Comisión Antiviolencia. Ellos siempre siguen la ley al pie de la letra pero no puedo decir lo mismo de la barra contraria. Esto nos incomoda porque queremos que la familia vuelva a los estadios. Ayer todos esperaban un buen espectáculo y vienen estas personas de afuera sabiendo que existía esta prohibición", recalcó mediante una charla que tuvo con Radio Ovación.

"Lo más fácil va a ser decir que el equipo que organizó el evento tiene la responsabilidad pero no la vamos a aceptar, así como no aceptamos que estos señores se hayan acercado al estadio cuando su ingreso estaba prohibido. No vamos a ir en contra de la ley pero mostraremos firmeza y dureza con las cosas que corresponden. ¿Para qué asistimos a la Comisión Antiviolencia y firmamos todos los acuerdos? ¿Para que estas personas acudan al estadio y malogren el espectáculo?", asumiendo que la responsabilidad va más allá del cuadro de Alianza Lima.

Además enfocó en un crítica hacia la Policía Nacional del Perú por no ser efectivos ante la represión para los hinchas: "La policía tuvo que ver la manera de evitar estos enfrentamientos, tengo entendido que hay heridos pero no fallecidos. Evidentemente, al ser hinchas empadronados, la policía sabe quiénes son. Recuerdo que en el clásico contra la 'U' en el Nacional las autoridades sacaron a una señora porque gritó un gol. Lo que me llama la atención es que esta gente que asistió a la tribuna norte tuvo un cordón policial a su alrededor, no entiendo cómo eso se permitió".

EL DATO:

Gustavo Zevallos asumió como gerente deportivo de Alianza Lima en el año 2015.