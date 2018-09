Municipal - Alianza Lima y Cantolao - Sport Huancayo podría ser doblete en la quinta fecha

Municipal - Alianza Lima y Cantolao - Sport Huancayo podría jugarse en un atractivo doblete por la quinta jornada del Torneo Clausura. La dirigencia de los equipos viene haciendo las gestiones para poder tener los permisos de los encuentros.

El directivo de la ADFP, Tomás Acha, confirmó la noticia y lo consideró como muy probable esta iniciativa aunque todavía se tiene que buscar todos los permisos para que no exista inconvenientes en la programación y sea una fiesta deportiva con un buen espectáculo.

"En estos momentos directivos de Cantolao y Deportivo Municipal están reunidas con autoridades de la Región Callao para pactar un doblete el próximo martes en el 'Miguel Grau'. Esperemos que les puedan dar el pase, pero por ahora no hay nada oficial. Nos estamos quedando sin escenarios y, si esto sigue así, terminaremos jugando en el extranjero", declaró en Radio Ovación.

Por último detalló que iniciarán una campaña "Queremos hinchas, no delincuentes" para buscar que vuelva la fiesta a los estadios. "Nosotros estamos tratando de hacer el mejor de los esfuerzos para que todo se cumpla al pie de la letra, pero si no vamos a tener gente en los estadios qué podemos hacer. Acá en la ADFP iniciaremos la campaña 'Queremos hinchas, no delincuentes' y que sea la policía nacional la que se encargue de esta gente que tanto daño le hace al fútbol".

EL DATO

La quinta jornada se jugará entre el 25 y 27 de setiembre.