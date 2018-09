Melgar vs Sport Rosario EN VIVO: por la fecha 5 del Torneo Clausura 2018

FBC Melgar y Sport Rosario se verán las caras este miércoles 26 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA en un choque correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2018. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de Gol Perú y las incidencias a través de Libero.pe.

El 'Dominó' tiene una obligación, la cual es consolidar el buen momento; algo que no pudo hacer a lo largo del año y esta oportunidad es propicia, ya que juega de local y ante un rival disminuido. El entrenador Hernán Torres espera derrotar al Rosario para mantener el liderazgo del Clausura.

"Espero un buen partido. Nunca me he contornado. Siempre he querido dar más. Que esto no sea flor de un día", expresó el técnico luego de la práctica de ayer. Desde las 5.45 p.m. en el estadio de la Unsa, Melgar se pondrá a prueba ante sí mismo y su público.

Dos triunfos seguidos el último a gran nivel ubican a Melgar puntero con diez puntos. El rival llega mal, sin conocer triunfos hace diez fechas y acercándose al descenso.

Christopher Gonzáles, quien dejó al equipo huaracino a mitad de año, señala que su ex aún es de cuidado. "Andamos bien y no tenemos que bajar los brazos", expresó 'canchita', quien elevó su juego en el elenco rojinegro.

PROBABLES ALINEACIONES

Melgar: Penny; Carmona, Narváez, Fuentes, Loyola; Míguez, Arce, Arias, Sánchez, Gonzáles y Cuesta.

Sport Rosario: Llontop; Córdova, Rossi, Bernaola, Jasauí; Ternero, Goyoneche, Barbieri; Aguirre, Olascuaga y Gutiérrez.