Más de la mitad de los jugadores de Sport Rosario lloraron tras perder ante Melgar

Sport Rosario conseguía un valioso empate ante Melgar en Arequipa pero en los minutos finales, una supuesta falta de Carlos Olascuaga en el área chica de Rosario, terminó en gol de Melgar y dejó a la visita con las manos vacías. El técnico Fernando Nogara mencionó que los jugadores no pudieron resistir las lágrimas de impotencia.

"Más de la mitad de los jugadores estaban llorando en el vestuario de bronca e impotencia al término del partido con Melgar. Sin embargo, lo que les transmití fue que estaba orgulloso de que nos hayamos plantado de igual a igual ante un rival de jerarquía y que cuenta con una plantilla mucha más elevada que nosotros en cuanto a presupuesto. Cada uno valoró en el campo su profesión más allá de las dificultades", declaró Nogara para Capital.

El DT argentino agregó que :"No me di cuenta en el momento que en el primer gol habían dos pelotas, fue una jugada accidentada y me molestó que el tanto nos lo hicimos nosotros cuando estábamos haciendo un buen partido tácticamente. Manejamos mejor el cotejo con la expulsión de Cuesta, tuvimos más la posesión y al final no me di cuenta que no fue penal por la jugada en sí, sino por el reclamo de todos los futbolistas. Cuando pasa eso, es porque no hubo falta y eso me genera mucha indignación".

El elenco rosarino había empatado el partido a los 86 minutos gracias al tanto de Guillermo Murialdo y estaba sumando un punto de oro ya que marchan en el último lugar del Torneo Clausura. Sin embargo, en la última jugada del partido, el árbitro Mike Palomino cobró un penal a favor de los locales que terminó en gol de Patricio Arce.