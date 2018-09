Steven Rivadeneyra: "Quiero lograr grandes cosas con Deportivo Municipal"

Steven Rivadeneyra es uno de los guardametas que más impacto ha generado en el Torneo Clausura. Sus buenas actuaciones han permitido que Deportivo Municipal se mantenga expectante y con posibilidad de luchar por un sitio de las finales a disputarse en diciembre del presente año.

Ese rendimiento también le ha abierto la posibilidad de emigrar hacia otro club: Alianza Lima le ha puesto la puntería por - presuntamente - recomendación de Leao Butrón. Ante este panorama, Rivadeneyra se manifestó a través de la página oficial del cuadro 'edil'.

"Estoy enfocado en mi trabajo diario, esforzarme en cada entrenamiento y así llegar de la mejor manera a los partidos, quiero cerrar el año logrando grandes cosas con Deportivo Municipal, la verdad que no me desconcentra lo que pueda salir en la prensa, pero por este medio quiero aclarar que no he conversado con ningún club, mi contrato vence a fin de año y yo quisiera seguir en Municipal, ellos tendrán la primera opción, estoy muy agradecido a los directivos que confiaron en mí, a comienzos de año yo tenía una lesión y me supieron esperar, eso lo valoro mucho", detalló.

Sobre el duelo que sostendrán ante Unión Comercio, Rivadeneyra confesó que será un "duelo muy complicado, Unión Comercio ha podido sacar buenos resultados de local y tienen a su favor el clima, pero nosotros vamos hacer nuestro partido, queremos ganar, queremos seguir peleando los primeros lugares", refirió.

EL DATO

Steven Rivadeneyra debutó en el club Juan Aurich de Chiclayo en la temporada 2014. Jugó 10 encuentros y recibió 13 goles.