Mario Salas: "Cristal no estuvo a la altura de un equipo que quiere pelear el campeonato"

Mario Salas mostró su preocupación por el rendimiento de su equipo: "Lo que menos me preocupa es el récord de local, ese es un tema estadístico. Lo que me preocupa es el nivel futbolístico que mostró hoy Sporting Cristal, no estuvo a la altura de lo que es un equipo que quiere pelear el campeonato, no pudimos resolver los problemas que nos presentó Comerciantes Unidos"

Además, el chileno no le restó mérito al equipo rival: "No tuvimos la capacidad futbolística para superar un partido tan importante como el de hoy. Lo de Comerciantes fue muy bueno, ellos hacen su negocio, traen un plan futbolístico que lo llevan a cabo a la perfección"

Salas fue contundente con la falta del gol que su equipo tuvo el día de hoy:"Tuvimos tres tiros libres frontales y ninguno fue al arco. Hay una serie de situaciones que tenemos que analizar para que no se vuelva a repetir. Me da la impresión que podíamos estar toda la tarde y no hacíamos un gol. Hoy me quedo con que Comerciantes hizo un buen partido y Sporting Cristal no"

Finalmente, indicó que tienen que dar vuelta a la página lo más pronto posible: hay que dar vuelta a la hoja rápido porque ya viene Melgar Esto nos deja en una posición en la que no queríamos estar pero esto es fútbol. Quedan muchas fechas y hay que seguir luchando, Cristal tiene que levantarse y seguir luchando, jugando mejor que hoy.