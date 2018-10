Raúl Fernández sobre la llegada de la Trinchera Norte a Campo Mar: "No vi nada porque no llegaba todavía" [VIDEO]

El partido clave de hoy ante Sport Huancayo será vital en las aspiraciones de Universitario de Deportes para alejarse de la zona de descenso, tema que lo ha agobiado desde la mitad de la temporada debido a la crisis institucional, deportiva y económica que atraviesa el equipo de Ate. Los dirigidos por Nicolás Córdova irán a sacar los tres puntos esta noche, de lo contrario, las dimisiones aparecerían en las oficinas cremas.

El portero de la U, Raúl Fernández, sabe todo lo que se juega el club y por ello reveló que ha existido una charla entre todos los integrantes a fin de liberarse del descenso, y aunque no podrá ser parte de la formación ante Sport Huancayo - debido a la roja que sufrió ante Ayacucho FC - enviará las mejores vibras desde las tribunas.

"Cuando todo va bien, todo es bonito. Todo es color de rosa, pero los momentos duros también es bueno pasar. Tengo que salir adelante, amo lo que hago y soy hincha de este club, sé que no vamos a las instancias donde la mayoría nos quisiera ver. Hemos conversado nosotros. Nunca hemos cerrado fila y estar más unidos como nunca", detalló.

El sorpresivo e intempestivo ingreso de la Trinchera Norte a las instalaciones de Campo Mar alertó a muchos debido a las rumores que corrieron tras el hecho: amenazas, armas blancas, así como pistolas, habrían sido algunos de los elementos que algunos hinchas utilizaron para 'ajustar' al plantel y al entrenador Nicolás Cordóva, a quién incluso le dieron 48 horas para abandonar el país. Este hecho fue consultado a Raúl Fernández, quién respondió de la siguiente manera.

"Te voy a decir la verdad, como amigo, yo no llegaba todavía. Así que no prsencié nada, no vi nada. Obviamente después comentaron, o sea, hay muchos que comentaron pero no vi que es lo que pasó. Comentaron que vinieron (los de la Trinchera Norte, colocaron una bandera y exigieron, pero es típico de equipo grande donde te exigen resultados", concluyó.

EL DATO

Raúl Fernández retornó a Universitario de Deportes procedente del FC Dallas de la Major League Soccer en el año 2014.