Segunda División: tres últimas fechas de candela por el boleto directo a semifinales

El torneo de Segunda División ingresó a una fase expectante adonde la Universidad César Vallejo se encuentra en primer lugar, sin embargo son tres los equipos con opciones de clasificar en forma directa a la semifinal camino a la Primera División.

La Universidad César Vallejo lidera el torneo con 52 unidades, pero a falta de tres fechas también tienen posibilidades de alcanzar el ansiado primer lugar los clubes Carlos Mannucci de Trujillo y Cienciano del Cusco, ambos con 48 puntos.

Pero es Mannucci el rival más peligroso para la Vallejo, pues aún tiene que jugar el segundo tiempo del partido que no pudo concluir con Alfredo Salinas en Sicuani y que ganaba el conjunto cusqueño por 2-1. Si el elenco carlista logra remontar, podría reducir a solo un punto su distancia del líder César Vallejo.

A continuación LÍBERO te ofrece los enfrentamientos de estos equipos en las tres últimas fechas. El primero se instalará en semifinales, mientras del segundo al sétimo lugar pelearán por apuntarse entre los cuatro grandes.

FECHA 28

U. César Vallejo vs Sport Loreto

Cienciano vs D. Coopsol

Atlético Grau vs Carlos Mannucci

FECHA 29

Carlos Mannucci vs Sport Victoria

Los Caimanes vs Cienciano

Willy Serrato vs U. César Vallejo

FECHA 30

U. César Vallejo vs Carlos Mannucci

Cienciano vs Cultural Santa Rosa

EL DATO

Mannucci debe jugar los 45 minutos del partido que de visita pierde con Alfredo Salinas (2-1).