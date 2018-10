Claudio Pizarro olvida a Autuori y Markarian cuando nombra a los mejores técnicos de su carrera [VIDEO]

A propósito de su cumpleaños número 40, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle le hizo una extensa entrevista a Claudio Pizarro. El “Bombardero de los Andes” fue sometido a un ping pong en el que dio a conocer quienes han sido los mejores futbolistas con los cuales compartió o a los cuales le ha tocado enfrentar.

Cuando le pidieron nombrar al delantero más destacado, Pizarro se transportó a su breve paso por el Chelsea en 2007 y nombró al marfileño Didier Drogba como el mejor goleador. Preguntado sobre el defensa más duro, el “14” pensó un tanto y finalmente dio el nombre de John Terry, también del Chelsea.

Curiosamente, a la interrogante en torno a quién fue el mejor entrenador de su carrera, Pizarro no mencionó ni a Paulo Autuori ni a Sergio Markarian, con los cuales tuvo mucha cercanía cuando fue llamado a la selección nacional durante los procesos eliminatorias rumbo a Alemania 2006 y Brasil 2014.

¿De qué entrenador has aprendido más?: “Allí sí no te puedo dar… esté, he tenido muy buenos entrenadores. Pep (Guardiola), José Mourinho, Jupp Heynckes, Thomas Schaaf. Es muy difícil para mí”, respondió Pizarro.

Recordemos que tanto Autuori como Markarián sacaron la cara por el delantero del Bremen en los momentos que fue duramente criticado por la hinchada debido a su falta de liderazgo y a su poco aporte en goles. Incluso, ambos le dieron una serie de concesiones y pasaron por alto varios actos de indisciplina en los cuales estuvo involucrado el popular “Pizza”.

Ya sobre el final de la entrevista, el ex capitán de la bicolor fue sometido a una pregunta que puso de manifiesto la mayor frustración en sus 20 años de carrera: “No ir al Mundial con Perú”. Con ello, el “Bombardero” dejó en claro que aún está fresco el dolor por haber quedado fuera de la convocatoria de Ricardo Gareca para la Copa del Mundo Rusia 2018.

DATO:

Con Paulo Autuori y Sergio Marakian, Claudio Pizarro jugó todos los partidos de eliminatorias y fue capitán