Alexander Callens: “Quiero jugar la Copa América y las Eliminatorias”

Vuelve a la Selección Peruana casi de manera accidental. Alexander Callens fue llamado de urgencia por Ricardo Gareca ante la lesión de Miguel Araujo. Y aunque no estuvo en la lista inicial para los amistosos en Estados Unidos y aparece ante una necesidad de último minuto, el zaguero entiende que lo importante era llegar otra vez al equipo de todos.

“Tenía toda la ilusión de ser convocado. Creo que he trabajado mucho en el New York City para ganarme un lugar en la selección. Le agradezco al profesor Gareca por esta gran oportunidad, la cual no voy a desaprovechar”, señaló Callens, zaguero del New York City.



La presencia de Callens en la selección nacional se concreta tras dos años. La última vez estuvo para el partido eliminatoria ante Uruguay en Montevideo. Esa ausencia no es problema para asimilar rápidamente lo que busca Gareca en defensa. “Creo que no me será difícil adaptarme a la idea de juego del profesor. Aquí en la MLS, mi equipo busca siempre salir con el balón bien jugado y esa es una virtud que también tiene la selección”.

Alexander Callens no quiere llegar por suerte y tener un paso rápido por la bicolor. Su ambición es ganarse un espacio en el grupo formado por el “Tigre”. “Mi idea es tener minutos en los amistosos frente a Chile y Estados Unidos. Luego, ganar continuidad en las convocatorias para estar a disposición en la Copa América y las Eliminatorias”, indicó.

El zaguero ha recibido el aprecio de su equipo por su sorpresivo llamado: “En New York City me han felicitado por este llamado. Sienten que he alcanzado una meta y me alientan para que siga adelante y pueda ayudar a mi país en el objetivo que quiere ganar otra vez una clasificación a una Copa del Mundo”, sentenció Callens.