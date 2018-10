Selección peruana: la sub 20 tendrá amistosos en Uruguay y Argentina

No solo la selección peruana absoluta jugará amistosos por fechas FIFA. La sub 20 que dirige Daniel Ahmed no se quedó atrás y también tendrá actividad en una gira como parte de su preparación para el inicio del Sudamericano de la categoría en Chile a inicios del 2018. A continuación detallamos la información.

Este martes 9 de octubre la selección sub 20 jugará ante Uruguay y el jueves 11 contra Argentina. Ambos compromisos en Montevideo. Luego, el equipo de Ahmed viajará a Argentina para enfrentar a la reserva de River Plate y Boca Juniors, el próximo domingo 14 y el martes 16.

Cabe mencionar que para esta nueva gira Daniel Ahmed contará con Marcos López, quien fue parte de la penúltima convocatoria de Gareca ante Holanda y Alemania. Además, Jairo Concha y Jesús Pertell (San Martín), y Brayan Velarde y José Zevallos (Universitario) también fueron llamados.

LOS ANTECEDENTES

La Selección Sub 20 llega de dos amistosos contra el combinado de Ecuador, donde ganaron y perdieron.