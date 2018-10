Iván Bulos: “Estoy muy ansioso por volver a defender la camiseta del Municipal” [VIDEO]

No todo es la Selección Peruana. Mientras que el equipo de Ricardo Gareca, ultima detalles para su encuentro de este viernes, Deportivo Municipal y especialmente Ivan Bulos vienen preparándose para el reinicio del Torneo Clausura.

El delantero conversó con Gol Perú y afirmó que ya se encuentra listo para volver a enfundarse la camiseta de Deportivo Municipal tras encontrarse recuperado de una lesión que lo alejó varios meses de la actividad profesional.

"Ha sido mucho tiempo sin jugar y estoy muy ansioso por volver a defender la camiseta del Municipal. Ya estoy apto y dependerá del entrenador", aseguró el delantero de punta que supo pasar por la Selección Peruana.

También señaló, que no tiene problemas de jugar en la delantero junto a José Carlos Fernández: "Ha pasado casi un año que me lesioné, pero eso se recupera poco a poco. Estoy tranquilo porque sé que las cosas van a llegar solas. Yo me adapto a jugar con uno o dos puntas".