Nuevo DT de Real Garcilaso: "Si no me sintiera capaz, me quedaría en casa"

Cuando muchos pensaban que Real Garcilaso apostaría por un técnico de renombre tras el cese de Tabaré Silva, llegó Víctor Reyes. Un técnico con renombre, eso sí, pero a nivel de divisiones menores, con poca experiencia en Primera, salvo su etapa como asistente técnico de Orlando Lavalle en la San Martín.

Tras ser anunciado el martes como flamante estratega del club cusqueño, hoy le tocó la presentación a Víctor Reyes, cuyo comando técnico está compuesto por Jorge Castañeira (preparador físico) y Ariel Paz (preparador de arqueros), los mismos que recibieron palabras de elogio de Wilbert Cárdenas, vicepresidente de Real Garcilaso, durante la conferencia de prensa de rigor.

Posteriormente a su presentación, Víctor Reyes habló con el programa 'Negrini lo Sabe' de Radio Ovación y aseguró que se siente capacitado de asumir el gran reto que supone Real Garcilaso.

"En este receso el equipo se está acondicionando, esperamos obtener los resultados. Ellos (dirigencia) han venido siguiendo mi trabajo en menores tanto en San Martín, Cristal y Alianza Lima, quieren jugadores cusqueños en su plantilla; nada está dicho vamos a ir con todo en estas 8 fechas que quedan, ya se verá qué puede pasar".

En esa misma línea, Víctor Reyes aseguró que se siente seguro de poder sostener a un equipo de Primera. "Estoy tranquilo con mi trabajo, agradezco a la dirigencia de Garcilaso por fijarse en mí, estoy capacitado, he tenido a varios jugadores que hoy están en la sub 20. Si no me sentiría capaz de asumir este reto, me quedaría en mi casa", sentenció.

El debut de Víctor Reyes en el banquillo de Real Garcilaso será el sábado 20 de octubre ante Unión Comercio en el Cusco. El club 'celeste' es octavo del Torneo Clausura con 9 puntos, a 7 del líder Melgar, mientras es quinto en el acumulado con 55 unidades.

EL DATO:

Víctor Reyes, campeón en menores con San Martín y Sporting Cristal, dejó las divisiones inferiores de Alianza Lima para llegar a Real Garcilaso.