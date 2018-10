Administrador de Universitario mostró su sorpresa tras la calificación del partido ante Comercio como "riesgo medio"

Universitario de Deportes no la pasa nada bien en la actualidad. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova pelea por no descender es por eso que ante Unión Comercio, esperaban contar con la tribuna norte para tener el apoyo de toda su hinchada. Sin embargo, la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), calificó el partido como "riesgo medio", por lo que no contarán con las cuatro tribunas. Carlos Moreno, administrador del cuadro merengue, salió al frente para hablar sobre este tema.

"Es increíble que hoy nos notifiquen, hemos visto que Alianza y Municipal que tienen hinchadas en Lima y se jugó sin ningún problema, en cambio nosotros contra Comercio que es de provincia, hacen lo contrario, nos cierran Norte, porque han calificado al partido como riesgo medio, realmente me sorprende", mencionó Moreno a Radio Ovación.

Pero el administrador no se ha quedado de brazos cruzados ya que agregó que ya solicitaron una cita con el Ministerio del Interior para revertir esta situación: "Lo que hemos hecho de inmediato es pedir una cita con el ministro del Interior, ya que están interfiriendo en el campeonato, ojalá nos escuchen y se revierta esta decisión y se juegue con las cuatro tribunas llenas".

Además, el Estadio Nacional, sede donde se llevará a cabo el partido entre cremas y comerciantes, tiene una capacidad para más de 43 mil espectadores pero las autoridades encargadas de dar luz verde al encuentro decidieron reducir el aforo a 21,600 asistentes.

Universitario enfrentará a Unión Comercio en un duelo clave por la baja ya que ambos equipos se encuentran comprometidos en la tabla del acumulado. Los cremas se encuentran a tan solo tres puntos del 'Poderoso de Alto Mayo', por lo que saldrán con lo mejor que tienen para quedarse con la victoria a pesar de la ausencia del venezolano Figuera, que fue convocado por la Selección Venezolana.