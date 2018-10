Pedro Aquino: "Quiero tener una jugada dividida con Arturo Vidal" [VIDEO]

La Selección Peruana vuelve a la acción. Pasó poco menos de un mes para que los dirigidos por Ricardo Gareca vuelvan a una cancha de fútbol a seguir demostrando de lo que están hechos. Esta vez, en el Hard Rock Stadium de Miami, el conjunto 'bicolor' enfrentará a la Selección de Chile y uno de los futbolistas que se está apuntando para ser titular es Pedro Aquino. El volante de León de la Liga MX quiere enfrentarse sí o sí a Arturo Vidal.

"Yo creo que todos los partidos son muy importantes para nosotros. La patada siempre va a estar en todos los partidos. Va a ser un partido como si jugara Holanda o Alemania. Me gustaría quitarle la pelota a Arturo Vidal, quisiera tener una dividida con él", dijo entre risas Pedro Aquino. El volante nacional ya lo ha enfrentado en otras oportunidades, pero esta vez se siente más seguro y sueña con no dejarlo pensar este viernes.

Últimamente se viene hablando de que Pedro Aquino podría ser titular al lado de Yoshimar Yotún, pero lo cierto es que la última palabra la tiene Ricardo Gareca. Acerca de eso, el mediocampista del León enfatizó que no está pendiente de lo que se está diciendo en redes sociales y que sigue muy poco a la prensa deportiva, pero que su familia sí está pendiente y le comunica que podría ser titular mañana ante la Selección de Chile.

"La verdad no vivo muy pendiente de las redes sociales y la prensa. Es porque nunca me ha gustado, pero sí me ha dicho la familia que están hablando mucho de mí. Es una competencia sana. Renato Tapia es mi amigo, es mi compañero, nos conocemos de mucho tiempo. Yo creo que el que esté lo va a hacer de la mejor manera. Cartagena y Peña también están preparados para los partidos. Día a día se aprende. Estoy en un momento de aprendizaje".

A pesar de esto, es consciente que se debe a las órdenes de Ricardo Gareca, estratega argentino que es el director técnico de la Selección Peruana, para este encuentro. Si le toca estar de titular, afirma que está preparado para eso y si no es tomado en cuenta desde el inicio estará listo para tener minutos si es que el 'Tigre' lo requiere así.

"Depende del profesor Gareca. Yo vengo trabajando como siempre, me toque o no siempre trabajo como si fuera titular. Hay que estar preparado para el momento quizás en que me toque o quizás pueda arrancar. Todavía no se sabe eso. Hay que manejarlo con mucha tranquilidad, mucha humildad y esperar si tengo que esperar y jugar si tengo que jugar".