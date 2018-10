André Carrillo: "Me siento bien, con ganas de aportar a la Selección" [VIDEO]

André Carrillo había encendido las alarmas en el partido que la Selección Peruana cayó 2-1 frente a su similar de Holanda el mes pasado. Sin embargo, ha tenido tres arduas semanas de recuperación y ya ha tenido minutos en su equipo: el Al-Hilal de Arabia Saudita. Agarró ritmo futbolístico y se prepara para ser uno de los titulares este viernes cuando la 'bicolor' enfrente a Chile en un amistoso internacional válido por la fecha FIFA.

"Del gemelo me siento súper bien, ya prácticamente recuperado. He estado después del partido de Holanda en recuperación tres semanas y he tenido la oportunidad de jugar dos partidos con mi equipo. El primero jugué de titular 60 minutos y en el otro 30 minutos en el segundo tiempo. Me siento bien, con ganas de aportar a la Selección. Ahora ya estoy perfecto".

Sobre el partido que se viene ante la Selección Chilena, André Carrillo afirmó que será un partido que lo toman con mucha seriedad. No solo por el rival, sino que explica que tanto él como sus compañeros de Selección están conscientes de lo que significa representar a más de 30 millones de peruanos en una cancha de fútbol donde solo entran once.

"Me siento bien, aparte del calor me siento súper bien. Es un partido que lo tomamos con mucha seriedad ya que siempre que nos juntamos con la Selección todos nuestros partidos son con la misma seriedad".

Lo más probable es que el delantero centro de este encuentro sea Raúl Ruidíaz. El delantero del Seattle Sounders está inspirado en su equipo y la está rompiendo en la MLS. Ante la lesión de Jefferson Farfán el entrenador argentino, Ricardo Gareca, está seguro en las condiciones de 'La Pulga' y lo pondría desde el inicio. También habló de Luis Advíncula, quien vive un momento extraordinario en el Rayo Vallecano.

"Raúl es un delantero que cuando tiene una oportunidad de gol la mete. Yo creo que es un jugador que te da muchas opciones cuando está por fuera porque te desmarca muchos movimientos y es muy hábil en el área. Yo creo que Advíncula te da muy buen apoyo. Cuando en momentos te sientes apretado te da líneas de pase por fuera y en la defensiva también te ayuda bastante", cerró André Carrillo.