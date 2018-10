Alianza Lima: duelo con Spor Boys está garantizado con ambas hinchadas

Luego de la suspensión de la tribuna norte para el Universitario de Deportes vs Unión Comercio (ahora solo se abrirá la sur), los hinchas de Sport Boys y Alianza Lima quedaron preocupados porque temen que este partido, pactado para este domingo 14 de octubre en el Estadio Nacional, también tenga el mismo castigo por parte de las autoridades.

Pero no. LÍBERO está en condiciones de afirmar que el Sport Boys vs Alianza Lima no será afectado con esta medida, por los que sus hinchas pueden estar tranquilos. El compromiso va tal y como fue pactado por el club rosado.

Para este duelo, la Administración de Sport Boys puso a la venta 30 mil entradas. "Va a ser un partido atractivo y para que la familia vaya. No hay problemas. Hemos conversado con las autoridades, las hinchadas también han puesto sus compromisos. No hay problema", comentó el titular 'rosado', Johan Vásquez.

En cuánto a la tabla de posiciones, ambos clubes se juegan 'la vida'. Sport Boys por la permanencia, mientras que Alianza Lima por el título del Torneo Clausura. La 'Misilera' marcha antepenúltimo con 39 puntos, mientras que los blanquiazules se encuentran con 10 unidades en el Clausura.

PRECIO DE ENTRADAS