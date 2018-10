Sporting Cristal: Mario Salas y la promesa tras cumplir 51 años de edad

Ganar el Torneo Clausura para así ser el campeón nacional sin disputar una final. Ese fue el deseo del técnico de Sporting Cristal: hablamos del chileno Mario Salas, al apagar las 51 velas de su cumpleaños.

No fue una práctica cualquiera ayer en La Florida. Era un día especial, el día del ‘Comandante’ que llegó este año a Sporting Cristal con el único objetivo de cambiarle la imagen. Y vaya que lo viene haciendo.

“Gracias a todos por esta sorpresa. No me la esperaba”, alcanzó a decir el chileno bastante emocionado segundos después de soplar las velas después del entrenamiento.

Luego, Mario Salas entró en detalles respecto a lo que será el reinicio del Clausura. “lo que nunca va a faltar en el equipo es rebeldía y ganas de salir adelante. Cristal siempre será protagonista y estamos trabajamos siempre para mejorar”, expresó el DT al ‘Portal Celeste’.