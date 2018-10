¡Pólvora en Matute! Los tres refuerzos de peso que llegarán a Alianza Lima

En el presente campeonato, Alianza Lima ha anotado 47 goles en 35 partidos (1.3 de promedio). Lejos de los 82 goles que suma Sporting Cristal y de los 56 del Melgar. El “Rodillo” es el noveno equipo más efectivo del 2018, cuando en el 2017 -año en que campeonó- fue tercero.

Esta falta de gol en el “equipo del pueblo”, que lucha por ganar el Clausura y el “Bi”, y clasificar a la Copa Libertadores 2019, preocupa a nueve fechas del final de la temporada.

Mientras la administración trabaja en la renovación de Mauricio Affonso, LÍBERO conoció que en agenda figuran el colombiano Fabián González (Cantolao), el argentino Danilo Carano (Universidad Católica de Ecuador) y el paraguayo Carlos Neumann (Sport Huancayo).

Estos jugadores reúnen el perfil que necesitan los íntimos. Cuentan con el plus de conocer el medio peruano y sus pretensiones económicas se ajustan a la realidad.

Por ahora, los blanquiazules siguen en la búsqueda del otro “9”. No se desesperan, pero iniciarán contacto con los agentes de los futbolistas porque no desean dormirse en sus laureles con el tema de los refuerzos.

La temporada 2019 será muy dura y Alianza -como equipo grande- tiene la obligación de campeonar siempre.