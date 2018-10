Reimond Manco: "Diego Haro no quiso que siga jugando"

El mediocampista de Unión Comercio, Reimond Manco, mostró su indignación por el arbitraje de Diego Haro en el encuentro que sostuvo ante Universitario de Deportes, en el Estadio Nacional, la noche del pasado sábado 13 de octubre. Para el 'Rei', Haro influenció en el resultado que determinó la victoria del conjunto estudiantil sobre el Poderoso de Altomayo.

"Sin duda en Unión Comercio todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. Yo no soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros", refirió en una entrevista para Ovación.

"No solo por el penal sino en el primer tiempo nos llenó de tarjetas amarillas y cobrando todo a favor de la 'U'. Prácticamente nos metió en nuestro campo y luego, en el segundo tiempo, me expulsó por una reacción que se ve en todas partes", añadió.

Tras ser consultado por su airado reclamo tras haber sufrido una dura entrada por parte del defensa crema, Jesús Barco, Manco indicó que "ese tipo de reacciones se dan siempre en los partidos. Incluso ha sucedido con el mismo Diego Haro y a lo mucho que hizo fue mostrar amarilla", mencionó.

"Sin embargo, anoche me sacó roja directa y terminó perjudicándonos. En toda mi carrera profesional tengo dos expulsiones: una por doble amarilla por fingir una falta y la de anoche. Yo no me considero un jugador que complica el trabajo a los árbitros", refirió.

"La 'U' tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Por ejemplo, cómo Haro va a cobrar ese penal, eso no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín. Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho", agregó.

Finalmente, cargó toda su artillería contra Diego Haro. "Lamentablemente Haro no quiso que siga jugando. Es lamentable porque la 'U' no fue más que Unión Comercio y realmente no sé qué hubiera pasado once contra once en esos últimos minutos. Tenemos clara nuestra situación, pero este grupo está fuerte y es muy guerrero para seguir en Primera. Esperemos que no nos perjudiquen otra vez tal como sucedió ante la 'U'", finiquitó.

EL DATO

Unión Comercio enfrentará la próxima fecha a Real Garcilaso en el Cusco. El encuentro será el sábado 20 de octubre a las 3:30 p. m.