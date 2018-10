Flavio Maestri defendió a Raúl Ruidíaz de las críticas [VIDEO]

La Selección Peruana aplastó a su similar de Chile el pasado viernes por un marcador de 3-0. Todos los goles llegaron en el segundo tiempo y dejaron a varios hinchas conformes con el marcador, pero un sector de aficionados y prensa empezaron a criticar a Raúl Ruidíaz por fallar dos tantos durante la primera mitad del encuentro.

Con la ausencia de Paolo Guerrero, el estratega argentino Ricardo Gareca viene utilizando a Raúl Ruidíaz como delantero titular, le otorgó su confianza pues Jefferson Farfán se encuentra lesionado y fue desconvocado para estos amistosos. Sin embargo, algunos empezaron a compararlo con Claudio Pizarro debido a su gran número de goles a nivel de clubes, pero su baja cantidad de tantos con la camiseta de la Selección Peruana.

Es por esa razón que Raúl Ruidíaz ha sido respaldado por Flavio Maestri, uno de los ex futbolistas que se vistieron con la camiseta de la Selección y también estuvo en esa posición, la cuál es difícil. El ex delantero de Alianza Lima y Sporting Cristal habló en el programa Fox Sports Radio Perú y defendió a la 'Pulga' de todos sus destructores, además de criticar a quienes lo comparan con Claudio Pizarro.

"Hay que seguir alineándolo porque así se le da confianza, Raúl no hizo un mal partido. Acá hay una costumbre de seguir a los delanteros terrible, antes era Claudio, estaban pendientes de Claudio, de cuando anota, ahora veo los titulares con Ruidíaz, lo cargan al jugador de responsabilidad cuando no tiene responsabilidad. Ya no es Claudio, ahora es cuándo anota Ruidíaz, a mí me pasó", fueron las primeras palabras.

Durante el debate que se abrió por el tema, el periodista que se sumó a la conversación fue Peter Arévalo, quien aseguró que el delantero del Seattle Sounders aparece continuamente en las portadas de los diarios deportivos debido a que es la esperanza de gol. Flavio Maestri respondió a eso y criticó que la prensa se enfoque en solo un futbolista cuando todo un grupo está representando a un país entero.

"Pero que salga (en las portadas) la selección, por qué sale un jugador determinado, yo no entiendo, le cargan los dados y después la gente le agarra antipatía a Ruidíaz porque a eso apuntan, no hay que cargarle los dados a un solo jugador, por favor, toda la vida lo mismo en este país. A ver si en Francia están molestos con Giroud y salieron campeones del mundo", finalizó.