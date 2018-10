Sport Boys: jugadores rosados no entrenaron en protesta por dos meses de deuda

Los problemas de Sport Boys no son solamente deportivos si no económicos. El plantel de jugadores decidió no entrenar hoy debido a los dos meses de deuda que presentan en el Torneo Descentralizado.

El administrador del Sport Boys, Johan Vásquez, prometió que la taquilla del duelo ante Alianza Lima iba a servir para pagar los dos meses de suelto que arrastra con el plantel de jugadores; sin embargo, hasta hoy no hubo ningún deposito.

Por ello, el plantel de jugadores rosados decidió no entrenar de cara al duelo ante la San Martín, rival directo por el tema de la baja, este sábado 20 de octubre en el estadio Miguel Grau del Callao (8:00 p.m.).

Como se recuerda, Sport Boys logró un empate ante Alianza Lima y sumó 40 puntos en la tabla acumulada del Descentralizado. Se ubica penúltimo de 16 equipos.

EL DATO

Sport Boys fue campeón de la segunda división en la temporada 2017.