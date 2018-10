Pablo Bengoechea aseguró que Alianza Lima estará en la final de diciembre

Confia en los suyos. Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima manifestó que tiene la certeza de que, a pesar de no conseguir los resultados esperados en las recientes fechas, sus pupilos llegarán a la final del Descentralizado para conseguir el bicampeonato.

"Los últimos resultados fueron malos, pero hoy estamos donde queremos estar a fines de noviembre: clasificados a semifinales. En diciembre me veo jugando la final. Confío mucho en este grupo y más en momentos de definición", enfatizó el estratega uruguayo.

Además, Bengoechea defendió de las críticas a Mauricio Lemos, y aseguró que la responsabilidad es únicamente del DT y no los jugadores. "Me preguntan siempre por Lemos. No hemos traído a Messi para que le guste a todos. Yo nunca hablaré de un jugador, siempre del colectivo. Si llegamos a la final estaré conforme, sino, me equivoqué en mis decisiones", dijo.

En cuanto a la siguiente fecha, en la que medirá fuerzas ante Melgar, Pablo Bengoechea reveló que espera quedarse con los tres puntos, aunque debe asumirlo con la ausencia de Kevin Quevedo, Tomás Costa, y Hansell Riojas.

"Tenemos bajas por suspensión para el domingo, pero los demás están bien. Tomás Costa se viene recuperando bien. Confiamos en hacer un gran partido. Nos viene muy bien volver a nuestra casa", expresó ‘Bengo’.

Finalmente contó que el resultado con Sport Boys no fue negativo. "Me fui mucho más conforme a casa luego del empate con Boys que cuando ganamos a Garcilaso. Alianza jugó como me gusta, presionando y pasando rápido al ataque. Esperamos repetir lo bueno que hicimos ese día en las fechas que restan", sentenció.

EL DATO

Alianza Lima ocupa el tercer lugar en la tabla del Torneo Clausura, con 11 puntos, a 5 del primer lugar; Melgar. Mientras que en la tabla acumulada está a 6 e Sporting Cristal.