Ricardo Gareca: ""Perú está en condiciones de pararse mejor que en las Eliminatorias pasadas" [VIDEO]

El técnico Ricardo Gareca habló sobre el presente de la 'Blanquirroja' y, a hora de jugarse el Perú vs Estados Unidos, recordó que deben tener la mentalidad de mirar a todos de tú a tú, sin creerse superiores en ningún momento.



En entrevista con Telemundo, Gareca recordó que, tras acabar la participación de la Selección Peruana, volvió a ver todos los partidos que se disputó la 'Bicolor' en el Mundial.

"Una vez fuera del Mundial, estando ya acá en Lima. Los volvimos a ver todos los partidos", señaló.



Tras ello, indicó que en esta segunda parte de su ciclo con la Selección Peruana, apuntarán a reafianzar su trabajo.



"Es reafianzarnos. Confirmar un poco todo lo que venimos haciendo desde el 2015. Va a ser duro, siempre sostenerse es complicado. Estamos mejor posicionados que cuando arrancamos. Contamos con una Selección joven, que tiene acumulada una experiencia importante. Me parece que, con el acople de jugadores importante, estamos en condición de poder estar mejor parado para la Eliminatoria que viene", manifestó.



Gareca recordó que la mentalidad de la 'Bicolor' debe ser de respeto hacia el rival, ya que con ello podrán estar en condiciones de sostener su nivel.

"Nos equivocaríamos demasiado si miramos a alguien por arriba. Tenemos que mirar a todos por igual. En la medida que nosotros no confundamos eso y miramos a todos por igual, no tampoco por debajo. Si miramos a todos por igual estaremos en condiciones de poder sostenernos", expresó el 'Tigre'.



"Veo muy difícil el camino en todo aspecto. Si me pregunta a cómo estábamos en el 2015 a cómo estamos ahora, tenemos un camino recorrido. No arrancamos de 0 como en el 2015, ya tenemos otra posición, que no es mejor ni peor, sino que es una condición estable. Si lo sabemos capitalizar, me parece que tenemos mejores opciones. Me parece que podemos estar mejor parados que la Eliminatoria pasada", agregó.



Finalmente, Gareca recordó los objetivos que tiene la Selección Peruana con estos amistosos.



"Ir ajustando lo estructural del equipo, lo que realmente se necesita. Ir hablándonos. Consolidándose el grupo, tratando que los jugadores que se vayan incorporando se acoplen lo más rápido posible. Tratar de ganar los partidos", sentenció.