¿Alexander Callens merece una nueva oportunidad en la selección peruana?

Era el jugador que más expectativa generó en la previa del Perú vs Estados Unidos. Alexander Callens se estrenó como titular en la “Era Gareca”, pero su rendimiento no dejó conforme a muchos.

El defensa del New York City no estuvo rápido en las coberturas, perdió algunas divididas y su juego no sintonizó con la propuesta del entrenador. Cuando lo apretaron, botó la pelota afuera del campo en lugar de salir jugando. No se complicó.

Callens no formaba parte de una convocatoria desde el año 2016, cuando Gareca lo incluyó en la nómina para enfrentar a Uruguay en Montevideo por Eliminatorias. Aquella vez apareció en el banco, no ingresó.

Hace poco, Ricardo volvió a llamar a Callens porque Miguel Araujo y Luis Abram, suplentes habituales de Ramos y Santamaría, quedaron al margen por lesión. Es decir, el jugador de la MLS es “la última opción”.

Sería injusto calificar o sentenciar a Callens por un solo partido jugado. De hecho, con más rodaje y convivencia con el grupo, el ex Sport Boys puede mejorar su rendimiento y ser de mucha utilidad a la bicolor con miras a la Copa América y Eliminatorias.

Pero un nuevo llamado de Callens se va a complicar mucho, tomando en cuenta que Araujo y Abram son sus competidores directos y ya van a estar recuperados para los amistosos de noviembre ante Ecuador y Costa Rica.

Y si Alexander hacía un gran partido ante Estados Unidos, ¿acaso ya tenía la convocatoria asegurada? Definitivamente, no. Pero se la iba a poner difícil a Ricardo Gareca, quien probablemente lo hubiera considerado como una alternativa importante y no como “la última opción”.