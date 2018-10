Tapia o Aquino ¿Quién debería ser el titular? - Líbero TV

Los últimos amistosos de la selección peruana frente a Chile y Estados Unidos ha generado el debate de los aficionados sobre quién debería liderar el mediocampo peruano en los próximos encuentros ante Ecuador y Costa Rica.

La gran actualidad de Pedro Aquino, quien además de su buena labor defensiva tiene actitud ofensiva, lo que demostró con sus dos goles frente a Chile, ha puesto como posibilidad su ingreso en el mediocampo acompañando a Yoshimar Yotún, en lugar de Renato Tapia.

Tapia no cuenta con muchos minutos de juego en su club, Feyenord, lo contrario a la situación de Aquino, quien mantiene una continuidad en el León de México. Por esto, Ricardo Gareca tendrá que pensar bien a quien pone en el mediocampo en los próximos amistosos de noviembre.

Por otro lado, existe una posibilidad de que Neymar, actual jugador del PSG, vuelva al Barcelona, pues no siente que haya encajado adecuadamente en el cuadro parisino, debido a que la actual figura del club viene siendo Kylian Mbappe.

‘Ney’ esperaba ganar la Champions League con el PSG o ser nominado a los premios del Balón de Oro y The Best; sin embargo, su rendimiento no ha sido el apropiado esta temporada y hoy en día ya no figura dentro de las principales estrellas mundiales, por lo cual, se especula que para la próxima temporada podría pegar la vuelta a Barcelona.