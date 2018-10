Alianza Lima vs Melgar: Aldair y Jean Pierre Fuentes, hermanos en casa, rivales en la cancha

Por 90 minutos olvidaron su lazo sanguíneo para luchar por sus colores. Los hermanos Aldair y Jean Piere Fuentes friccionaron, discutieron, pero al final todo quedó en la cancha tras el Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura. No es la primera vez que ambos se cruzan en la cancha con equipos distintos y desde el comienzo del encuentro no dejaban de buscarse para imponer respeto en la volante.

En el segundo tiempo esa consigna de ganar casi termina lamentando el volante de Melgar. Jean Pierre cogió de la cintura a su hermano dando a Alianza Lima la posibilidad de empatar un partido caliente con situaciones en ambas porterías.

Aldair miró a su hermano y lo festejó con un éxtasis de felicidad, pero el remate de Rinaldo Cruzado sería desperdiciado ante una buena actuación de Diego Penny quien se convirtió en una de las figuras del encuentro.

Al final del partido un apretón de manos, abrazo interminable e intercambio de camisetas selló un enfrentamiento leal, en el cual solo sus padres dividen sus corazones para aplaudir cada jugada acertada o apoyar en un pase errado de sus hijos quienes solo buscan ganar.