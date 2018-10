¡En su mejor momento! Diego Penny se refirió a su retiro del fútbol

Luego de la gran actuación que tuvo Diego Penny en el encuentro de FBC Melgar ante Alianza Lima, el portero del ‘dominó’ se refirió a los elogios que recibió en torno a lo que muchos denominan la ‘mejor etapa de su carrera’, confirmando que la llegada de su retiro del fútbol no se asoma a su presente.

“Sé que todavía me quedan más años jugando, Leao (Butrón) está demostrando que nosotros podemos jugar mucho más pero cada jugador es distinto. No sé cuánto tiempo más me queda pero me siento como un chico de 20 años, entreno a la par de los que tienen esa edad”, expresó el ‘Flaco’ a RPP.

Asimismo, Penny se refirió al club de Arequipa como uno de los más responsables del torneo nacional, característica que, espera, debe ser imitada. "Melgar es un club muy serio y ordenado, no te falta nada y siempre te cumplen. Son un modelo a seguir y ojalá el fútbol peruano se llene de equipos como ese”, manifestó.

En cuanto al liderazgo de Melgar en la tabla del Torneo Clausura, el exarquero de Sporting Cristal aseguró que no es soberbia pensar que que estará en la final del campeonato, ya que considera que es parte de la proyección que el equipo necesita para ganar confianza.

"Creo que nos estamos creyendo lo que nos propusimos y estamos pensando como campeones. Algunos dirán que puedo pecar de soberbio pero creo que para salir campeón hay que pensar como uno. Creo que esta mejora se ha dado por una suma de varios rendimientos individuales que están en gran momento. Eso hace que el colectivo se fortalece, mencionar a alguien o individualizar el tema no es lo correcto", sentenció Diego Penny.

