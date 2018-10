Sport Rosario: "Nadie entiende porqué la Comisión de Licencia no revisa su caso"

A lo largo del año Sport Rosario es el equipo que más se ha visto comprometido con las deudas. A la actual plantel se les debe cerca de tres y eso ya es un tema de precaución. Nadie entiende porqué la Comisión de Licencia no revisa el caso.

Al respecto, el asesor legal de la Agremiación, Johnny Baldovino, se pronunció. "En Primera hay los clubes que tienen deudas pendientes, cada día aparecen más jugadores reclamando sueldos desde julio de Sport Rosario, no entendemos cómo puede darse eso si se supone que la Comisión de Licencias hace controles periódicos", dijo en 'Hora Punta'.

Acto seguido, el dirigente de la Agremiación aclaro algunos temas. "Después hay clubes con cierto retraso en remuneraciones pero hay que decir que esto es de algunos días máximo, esto le pasó a la 'U' y se tiene que tomar con cuidado. No es que no tengan voluntad, ahí la situación es distinta, la gente de Municipal, del Boys siempre dan la cara, la 'U' no tienen deuda pendiente. Lo de Sport Rosario sí llama la atención", agregó.

Johnny Baldovino se refirió también al problema de UTC con la ADFP. "UTC le debe 150 mil soles a la ADFP, le han dado un tiempo límite para cumplir y si no paga no lo programan. Si esto se da, sería su segundo 'walk-over' y pierde la categoría".