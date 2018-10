¡Todo es posible! Nicolás Córdova y su nuevo objetivo con Universitario

Nicólas Córdova se soltó como pocas veces y habló sin resquemores sobre la chance de ganar el Clausura, el descenso y hasta de la ausencia de Juan Manuel Vargas. “Tengo que ser realista y no perder el foco que es Boys. La idea es estirar la diferencia, lo otro (pensar en el título del Clausura) vendrá de la mano si antes nos salvamos del descenso. Si nos salvamos cuatro fechas antes podríamos pelear el Clausura”, dijo el DT chileno al programa Plataforma Deportiva.

“Nico” tiene contrato con la “U” por todo el 2019, pero él no se siente fijo. Admite que los resultados mandan. “Estoy feliz en la ‘U’ a pesar de lo que pasó hace tres semanas. Tengo contrato hasta fines del 2019, pero lo importante es ser feliz donde uno está y hoy me siento bien acá. Pero a veces los contratos se rompen. Si sigo o no eso lo determinarán los resultados”, refirió.

¿Por qué el “Loco” fue “borrado”? Así responde: “Lo de Vargas es un tema privado, jamás voy a exponer a un jugador o haría algo que lo perjudique. Que no esté jugando es una decisión técnica que ha aceptado”.

¿Críticas? “Tengo 39 años y que me critiquen por ser joven, sinceramente, no lo entiendo. ¿No puedo tener la capacidad de un DT de 50 años? Es injusto que te critiquen por la edad y no por la capacidad”, dijo.