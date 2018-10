Los planes de Juan Manuel Vargas con Universitario

Claro y directo. Juan Vargas (35), una vez más, quedó fuera de la convocatoria de Universitario. No va ni de suplente esta noche ante Boys, pero el “Loco” rompió su silencio.“Con Córdova hablo muy seguido.

Sus decisiones hay que respetarlas y tomarlas de la mejor manera, no le conviene a nadie que me ponga ‘exquisito’. Estoy falto de ritmo, pero el objetivo de ponerme a punto está. No es un tema de nombres, sino de quién está mejor”. dijo a RPP.

“No sé hasta dónde me veo jugando, creo un año más. Quiero que mi último hijo me vea jugar, eso me motiva. Quiero retirarme campeonando con la ‘U’, es mi único deseo y objetivo”, confesó el “Loco”.