Juan Manuel Vargas volvería a la lista de concentrados para el clásico

El pasado 29 de setiembre, cuando la “U” sucumbió de visita ante Ayacucho por 4-2, fue la última vez que Juan Manuel Vargas fue tomado en cuenta por Nicolás Córdova. Ese día, el “Loco” fue convocado e ingresó al partido en el segundo, pero se fue expulsado.

Tras ello, el zurdo no fue tomado más en cuenta por el DT chileno. Seis partidos siguieron, logrando cinco triunfos y un empate. Invictos. Vargas no jugó ninguno de esos compromisos. Ni en la banca. ¿La razón? El jugador y el técnico tuvieron una charla sincera, cara a cara, y existió un acuerdo entre ambos. El “Loco” debía cumplir más objetivos, los cuales ya logró, y además entender que no era su momento. Tras eso, el exFiorentina decidió ganarse un lugar.

Hoy, con la baja confirmada de Rodríguez y Schuler, Córdova voltea su mirada en Vargas, que ayer se lució. Exactamente en los trabajos de definición, donde la clavó 5 veces. Es más, por momentos charló con Córdova, cumplió sus indicaciones y ante las ausencias explicadas líneas arriba, “Nico” considera que sería momento que Vargas vuelva a ser convocado. ¿Qué pasa si se lesiona o expulsan a Velarde o Benincasa?. No hay más opciones: solo improvisar a Vargas de zaguero o Romero.