Alianza Lima: Mauricio Affonso habló de su futuro, ¿renovará por todo el 2019?

Se va acabando el año y Alianza Lima aún no consigue renovar con su goleador: hablamos de Mauricio Affonso. A portas del clásico del fútbol peruano, el uruguayo se refirió sobre el tema.

"No he analizado la posibilidad de renovar con Alianza todavía pero me siento cómodo en el club, estoy muy contento. Luego se verá qué es lo que sucede con mi continuidad, pues ahora no creo que sea un buen momento para hacerlo. Tuve la desgracia de terminar el domingo con un esguince pero, aunque trabajé diferenciado, pude hacerlo muy bien. Me hizo bien que faltaran algunos días para jugar y voy a llegar bien al clásico", manifestó el atacante de Alianza Lima, Mauricio Affonso a El Comercio.

Asimismo, Mauricio Affonso comentó acerca del gran momento del argentino Germán Denis en Universitario de Deportes.

"Tuvimos un buen comienzo pero luego algún resultado nos jugó en contra y no supimos levantarnos enseguida. Sin embargo, el grupo está fuerte y ya superamos esos momentos complicados. Ahora tenemos dos triunfos conseguidos y esperamos conseguir el tercero ante Universitario, será un bonito partido. Germán Denis tiene una trayectoria envidiable pero trato de estudiar más los movimientos de los defensores, ya que voy a estar más cerca de ellos en la cancha", sentenció Mauricio Affonso.