Pablo Lavandeira se motiva con la visita de su padre previo al clásico

Pablo Lavandeira confiesa que el partido de hoy es especial para él. Se tratará de su primer clásico ante Alianza Lima. “Es una responsabilidad tremenda. El partido soñado para todos y quiero, queremos, ganarlo en Matute”, dice de entrada el uruguayo.

Hace cuatro años llegó al Perú para defender la camiseta de UTC, luego la del Deportivo Municipal y Sport Rosario. El trajinador Lavandeira siempre soñó con jugar en la “U”. Diversos comandos técnicos lo pedían, pero por pequeños factores no se concretaba su llegada. “Siempre quise jugar en un grande como la ‘U’, me encanta su hinchada. ¿Es como me lo imaginé? Creo que mucho más. El mundo de Universitario es alucinante y motiva día a día, motiva más, a dejar todo en la cancha y así será ante Alianza”, cuenta Pablito con el corazón en la mano.

Además, hay otra motivación para el charrúa. Su padre está en Lima, llegó para darle todo su apoyo para esta noche de superclásico. Es más, hasta lo acompaña a sus entrenamientos en Campo Mar.

Por su “viejo”, por su familia, por su bella hija peruana, por la “U” y por sus millones de hinchas, Pablo Lavandeira prometió dejar todo en Matute y llevarse la victoria.