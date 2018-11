Leao Butrón: "El resultado se ajustó a lo que se vio en el campo" [VIDEO]

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, resaltó la actitud del cuadro íntimo ante Universitario de Deportes luego de iniciar el clásico con el marcador en contra: el gol de Alberto Quintero fue a los 13 segundos. A ello hay que añadirle, el penal fallado por Alejandro Hohberg.

"El resultado se ajusta a lo que se vio en el campo. Hay que sumarle que empezamos perdiendo muy rápido, en una muy buena jugada de ellos. Fallamos un penal y siempre estuvimos empujando, intentando buscar al contrario. Jugamos muy bien".

Una de las grandes particularidades del encuentro fueron los extraños movimientos y gestos de Butrón en la portería blanquiazul. El golero de 41 años reveló el malestar que lo aquejó durante todo el partido ante los dirigidos por Nicolás Córdova.

"Tuve una fuerte infección estomacal el día jueves. El día viernes estuve realmente mal, no entrené. Hoy día, bueno, toda la sensación (durante el partido), el malestar de la infección. Por momentos quería devolver lo poco que había comido, pero bueno, creo que era algo que no me impedía tapar pero si me incomodó durante todo el partido. En el primer tiempo, tuve dolor de estómago, pero lo más complicado no fue el dolor sino el querer devolver la comida", detalló.

Finalmente alabó el gran juego hecho por Universitario de Deportes a pesar del gran desgaste realizado en los últimos encuentros.

"Hay que reconocer que la U ha hecho un gran desgaste en los últimos partidos. Eso lo hemos visto porque han conseguido muy buenos resultados ante buenos equipos y eso pues se llegó a notar en el segundo tiempo, que no nos atacaron. El tema de no jugar los partidos,, hay que dejar en claro, que ninguno de los que se han suspendido ha sido por decisión de Alianza Lima. Es más, la vez que fuimos local, fue decisión de la Policía, nosotros queríamos jugar", concluyó.

EL DATO

Leao Butrón llegó a Alianza Lima - por segunda vez - en el año 2015 procedente de FBC Melgar.