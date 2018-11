Alianza Lima: Hansell Riojas denuncia agresión contra su familia en el clásico del fútbol peruano [FOTOS]

El futbolista que llegó procedente del Belgrano de Córdoba en el fútbol argentino explicó que dos de sus familiares fueron a Matute como siempre para ver el gran clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario, y terminaron agredidos en forma explícita por los propios hinchas 'blanquiazules'.

El jugador del Callao ha enviado un mensaje muy fuerte mediante sus diversas redes sociales, donde señala que buscará a cada uno de los responsables de este lamentable hecho. en su cuenta de Facebook señaló Riojas lo siguiente: “No voy a celebrar ¡¡ni mierda!! porque unos hijos de "!#"!#!"$!... se les ocurrió pegarles a mi papá y mi hermano en occidente, maleantes se creen ¿no? van a parar!!”, explicó indignado el futbolista de Alianza Lima.

Mientras que en su cuenta de Twitter fue mucho más abierto, sintiéndose totalmente indignado por algo que no tiene mucho sentido debido a que era hinchada local y no había motivos para pelear o discutir en la tribuna de occidente: "esos maleantes de occidente les gusta golpear a los familiares... ojala no me los encuentre!!!".

esos maleantes de occidente les gusta golpear a los familiares... ojala no me los encuentre !!!!🤬 — Hansell Riojas (@hanselito91) 4 de noviembre de 2018

Además, en un par de historias que colgó en Instagram sostuvo horas después un descargo que responde algunas 'justificaciones' que se dan entre hinchas 'grones': "¿Ahora resulta que mi viejo empezó todo? Hace 7 años mi viejo va al estadio y nunca dice nada, porque entiende esto del fútbol!!! Qué tal limpieza de manos", finalizó Riojas.

EL DATO:

Hansell Riojas formó parte del plantel campeón nacional 2017 de Alianza Lima, en la temporada pasada.