Mauricio Affonso sobre su renovación: "No será determinante si sigue Bengoechea"

El autor del gol del triunfo en el último clásico entre Alianza Lima y Universitario, Mauricio Affonso, declaró a un medio local sobre su continuidad en el equipo íntimo: "No he hablado con nadie sobre mi renovación, estoy tratando de pensar en lo que es cada partido y lograr los objetivos con el equipo.

Además, comentó que su continuidad no dependerá de Pablo Bengoechea, pese a que fue él quien lo trajo al equipo: "Sin duda acá me siento cómodo pero por el momento estoy pensando en el presente. No creo que sea determinante el hecho si se queda Bengoechea o no el próximo año.

Por otro lado, hizo un breve análisis del clásico: "El gol tempranero que nos hizo la 'U' nos cambió los planes que habíamos planificado en la semana. Si bien creo que controlamos el balón en el primer tiempo, no pudimos generar ocasiones.

Finalizó: "En el segundo tiempo las cosas cambian totalmente porque Pablo lee bien el partido y hace ingresar a Vílchez y Quevedo, que le dieron otro aire al equipo y otra tenencia de balón".

El dato:

Mauricio Affonso llegó a Alianza Lima proveniente de Atlético Tucumán. Hasta el momento registra un total de siete goles.