Pablo Bengoechea confesó que dos titulares de Alianza Lima son duda para el partido contra Sport Huancayo

Alianza Lima está viviendo un dulce momento en el Torneo Clausura. Luego de vencer a Ayacucho FC el último miércoles, el 'Equipo del Pueblo' volverá al Estadio Alejandro Villanueva Martínez para ser locales ante Sport Huancayo este domingo por la tarde. Las cuatro tribunas están habilitadas y los jugadores quieren el apoyo de su gente para conseguir el pase a las semifinales del Descentralizado.

Sin embargo, Pablo Bengoechea habló esta mañana en conferencia de prensa y dejó en claro que hay dos posibles bajas para el trascendental duelo ante los huancaínos. Recordemos que en el partido ante Ayacucho FC, tanto Aldair Fuentes como Mauricio Affonso terminaron golpeados y no los quiere arriesgar para tenerlos finos si es que consiguen el pase a la semifinal del campeonato.

"Affonso y Fuentes son los dos jugadores que están más complicados para el partido del domingo. Vamos a esperar para ver si juegan, concentran o no contamos con ellos", fueron las palabras de Pablo Bengoechea al respecto. Además, considera que no está pensando aún en la semifinales, porque primero deberán jugar contra Sport Huancayo. "Solo pienso en Huancayo, no en semifinales. Esperamos que nuestra gente nos apoye el domingo porque es un partido clave que nos dejaría muy bien ubicados".

Por otro lado, el Torneo de Promoción y Reservas está llegando a su fin y a Alianza Lima le restan dos partidos por jugar. Se encuentran en la segunda posición y ese lugar le otorga un punto al equipo profesional en el acumulado. El primer puesto se lleva dos puntos, pero Sporting Cristal se adjudicó con el campeonato de la categoría hace un par de fechas.

Acerca de ese punto que puede ser fundamental para los dirigidos por Pablo Bengoechea, el DT uruguayo también tuvo unas palabras, dejando en claro que quieren llegar a las 'semis' por su propio mérito. "Estamos muy contentos por lo que está haciendo nuestra reserva. Lo ideal es que el primer equipo logre la clasificación por méritos propios, pero el torneo estipula que nos pueden dar un punto más. Ojalá logren ese segundo lugar principalmente por ellos".