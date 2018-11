Steven Rivadeneyra confesó su ilusión de llegar a Alianza Lima

Luego de conocer el interés que tiene Alianza Lima por ficharlo, Steven Rivadeneyra confesó que tiene la ilusión de ser parte de la plantilla ‘blanquiazul’ en la temporada 2019, sin embargo, a pesar de sus deseos manifestó que no terminará enfocado en sacar los mejores resultados con Deportivo Municipal.

"Mi contrato con Municipal es hasta fines de noviembre. Me confirmaron que llegó una carta de Alianza al club diciendo que iban a negociar conmigo, pero de ahí no he tenido otra comunicación, ahí quedo todo. Sí me ilusiona llegar a Alianza, pero ahora me debo a Municipal, quiero terminar bien el año y seguir haciendo las cosas bien", enfatizó a ‘GolPerú’.

Mientras tanto se concentra en terminar el Torneo Clausura con victoria frente Sport Huancayo, que le servirá para apaciguar el desagrado del equipo ‘edil’ tras perder en la fecha anterior frente a Ayacucho.

"Teníamos la necesidad de ganar frente a Ayacucho FC, pero lastimosamente se nos complicó sobre el final y nos terminó dejando un sinsabor ese empate. Sabíamos que había perdido Garcilaso y con una victoria los pasábamos, soñábamos con llegar a Libertadores, pero las cosas se dieron así. Ahora solamente hay que pensar en Sport Huancayo", sentenció Steven Rivadeneyra.

EL DATO

Steven Rivadeneyra de 24 años pasó por U. San Martín, Alianza Atlético y Deportivo Municipal.